صدور العدد الجديد من النسخة العربية لمجلة "التراث"

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

قد صدر العدد الجديد من النسخة العربية لمجلة "التراث"، الذي يحمل بين طياته أصداء حدث عالمي استثنائي شهدته جمهورية أذربيجان عام 2024، حيث استضافت العاصمة باكو الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب29). لقد كان هذا الحدث فرصة ذهبية لتأكيد مكانة أذربيجان العالمية، حيث نجحت في جمع قادة وزعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بجانب الآلاف من الشخصيات العامة والمؤثرة.

إن نجاح أذربيجان في تنظيم هذا الحدث لم يكن وليد الصدفة، بل هو انعكاس للجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وهو ما أكسبها إشادة عالمية واسعة. وقد أصبح مؤتمر (كوب29) شاهدًا حيًّا على قدرة أذربيجان على تنظيم فعاليات ذات مستوى عالمي، مما يعكس إرادتها الراسخة في بناء مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

في هذا العدد، يسلط الضوء على هذا الحدث من خلال مقال "مؤتمر المناخ (كوب29): كلنا معًا من أجل كوكب أفضل"، الذي يستعرض أبرز محاور المؤتمر والنتائج التي تمخضت عنه. كما تناقش في مقال آخر بعنوان "الإيسيسكو وأذربيجان: نموذج للشراكة المتميزة" أبعاد التعاون الوثيق بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وجمهورية أذربيجان، وكيف أصبحت هذه الشراكة نموذجًا ملهمًا في العمل الثقافي والعلمي المشترك.

ويتناول العدد أيضًا أحد أبرز معالم أذربيجان الثقافية في مقال "مركز 'حيدر علييف' تحفة معمارية فريدة"، الذي يكشف عن الجمال الهندسي لهذا المركز ودوره كمنارة ثقافية. ولم تغفل المجلة عن تسليط الضوء على مدينة "شوشا"، التي تعتبر مهد الثقافة والحضارة في القوقاز، وذلك من خلال مقال "شوشا مهد الثقافة والحضارة في القوقاز"، الذي يستعرض تاريخها العريق وأهميتها كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024.

وفي سياق الحديث عن أذربيجان كبلد يحتضن التعددية والتعايش السلمي، يبرز مقال "أذربيجان بلد التسامح والتعايش السلمي" ليوضح كيف أصبحت الدولة نموذجًا عالميًّا في تعايش الثقافات والأديان. وأخيرًا، يأخذنا مقال "أذربيجان ... لؤلؤة القوقاز التي تحبها الملائكة" في رحلة ممتعة للتعرف على جماليات هذا البلد وسعيه الحثيث لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة.