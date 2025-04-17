حكمت حاجييف: المتهمون بارتكاب جرائم حرب يُمثُلون أمام القضاء في محاكمات علنية وشفافة

خانكندي، 18 أبريل (أذرتاج)

صرّح مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ومدير قسم السياسة الخارجية في الديوان الرئاسي، حكمت حاجييف، أن السياسة الحكيمة والناجحة التي انتهجتها أذربيجان لم تؤدِّ إلى إنهاء النزاع فحسب، بل أسفرت كذلك عن استعادة الأراضي التي كانت ترزح تحت الاحتلال لسنوات طويلة. وأضاف أن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم حرب خلال تلك الفترة يُمثّلون حاليًا أمام القضاء في إطار محاكمات علنية تتسم بالشفافية الكاملة.

وأفادت وكالة أذرتاج أن هذا التصريح جاء خلال كلمة ألقاها حاجييف في فعالية أقيمت بجامعة قره باغ ضمن برنامج زيارة وفد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى أذربيجان مدينة خانكندي.

وأوضح حاجييف أن أذربيجان، من خلال تمسّكها بمبادئ القانون الدولي، تمكّنت من استعادة سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية دخلتا مرحلة جديدة من التنمية المتكاملة.

يُذكر أن وفد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى أذربيجان بدأ اليوم زيارة رسمية مدينتي خانكندي وشوشا للاطلاع على الأوضاع في المناطق المحررة من الاحتلال