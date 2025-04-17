الممثل الخاص للرئيس: التغييرات التي تشهدها الأراضي المحررة لا تقتصر على مشاريع البناء بل تمثل استعادة للعدالة والتاريخ والثقافة

خانكندي، 18 أبريل (أذرتاج)

صرّح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في مدينة خانكندي ومحافظتي أغداره وخوجالي إلتشين يوسوبوف بأن أعمال الترميم وإعادة الإعمار التي انطلقت فور تحقيق النصر التاريخي ما زالت متواصلة بوتيرة متسارعة وتحت إشراف مباشر من رئيس الدولة وأشار إلى أن جميع الإمكانات والموارد المتاحة توجّه اليوم نحو إعادة تأهيل هذه الأراضي.

وأضاف أن مشاريع إعادة الإعمار تشمل إنشاء المدارس والمراكز الطبية ومباني الخدمات العامة والوحدات السكنية وذلك لضمان العودة الكريمة للسكان إلى مناطقهم الأصلية. وابتداء من عام 2024، بدأ طلابنا يتلقّون تعليمهم في مدارس حديثة تتوافق مع المعايير المعاصرة في مدنهم وقراهم.

ونوّه إلى أن تأسيس جامعة قره باغ وبدء أنشطتها التعليمية في مدينة خانكندي يشكل خطوة محورية في إحياء البيئة العلمية والتعليمية والفكرية في المنطقة. وختم بالقول "ما تلاحظونه من تغييرات اليوم لا يقتصر على عمليات بناء، بل هو استعادة شاملة للعدالة والتاريخ والثقافة".

يُذكر أن وفد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى أذربيجان بدأ اليوم زيارة رسمية إلى مدينتي خانكندي وشوشا.