الدار البيضاء تحتضن المهرجان الدولي للموسيقى جازابلانكا

الرباط، 18 أبريل، أذرتاج

تحتضن مدينة الدار البيضاء المغربية ما بين الفترة 3 و12 من شهر يوليو القادم، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان جازابلانكا.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب بلاغ اللجنة المنظمة، أن هذه الدورة سوف تتميز بتقديم عروض موسيقية متنوعة وذلك من خلال برنامج يشارك فيه ما يفوق 180 فنانا من خيرة الموسيقيين العالميين المتميزين، من بينهم عملاقا الموسيقى الكناوية حميد القصري ومهدي نسولي.

كما سيعرف هذا الحدث الموسيقي العالمي الهام، مشاركة عازفة الساكسفون البريطانية نوبيا غارسيا والنجمة الصاعدة في مشهد الجاز اللندني، وفرقة "كارافان بالاس" الفرنسية، أيقونة موسيقى الإلكترو - سوينغ، بالإضافة إلى العازف الأمريكي كوري هنري وفرقته "ذي فانك أبستلز" بمنصة كازا أنفا من خلال عرض يزاوج بين "الغوسبل" و"الجاز" و"الفانك"، متبوعا بأداء الفرقة الأسترالية "بارسيلز" لموسيقى الإندي بوب التي تلهب حماس الجماهير عالميا.

كما سيكتشف الجمهور الفنانة الكندية دومينيك فيلس - آيمي بصوتها الساحر، والتي تدمج بمهارة بين "السول" و "الجاز" والالتزام الاجتماعي في عالمها الموسيقي.