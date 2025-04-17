ممثلو السلك الدبلوماسي يصلون إلى مدينة شوشا

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

وصل ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد عليهم في أذربيجان إلى مدينة شوشا قادمين من مدينة خانكندي.

ويتعرف الدبلوماسيون الأجانب على مدينة شوشا درة قراباغ رمز تاريخ وثقافة أذربيجان وعلى أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة فيها.