وفد عسكري من كازاخستان يزور وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة في أذربيجان

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

قام وفد كازاخستاني برئاسة قائد قوات الهجوم والإنزال اللواء ألماز جوماكاييف، الذي يزور أذربيجان حاليًا، بزيارة عدد من وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة التابعة للجيش الأذربيجاني.

وقد استُهلّت الزيارة بوضع باقات من الزهور أمام تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في ساحة الوحدة العسكرية، حيث أُحييت ذكراه بكل احترام وتقدير.

واستقبل الوفد الضيف اللواء عاكف بيرفيردييف، الذي أعرب عن سروره برؤية الوفد في أذربيجان، قائلًا إن هذه الزيارة تساهم في توطيد التعاون العسكري بين البلدين. وقدم للضيوف إيجازًا عن تاريخ الوحدة وأنشطتها اليومية وتجهيزاتها التقنية واللوجستية، تلاه تبادل لوجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك، تفقد الوفد القاعة الرياضية المغلقة وثكنات الجنود والمطعم، حيث عُرضت أمامهم نشاطات الجنود الرياضية. كما شاهدوا تدريبات الرماية بالمسدسات والأسلحة الهوائية والبنادق خفيفة العيار في ميدان الرماية المغلق التابع للوحدة.

واطلع الضيوف كذلك على استعدادات الكوماندوز الكامل التجهيز، وتابعوا أنشطتهم في برج الكوماندوز الجبلي ومسار الاستطلاع.

وفي ختام الزيارة، التقى الوفد الكازاخستاني بقائد القوات الخاصة اللواء علي أكبر جهانكيروف، حيث نُوقشت على نطاق واسع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.