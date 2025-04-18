قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

تعرضت مواقع جيش أذربيجان لطلقات نارية من طرف قوات أرمينيا المسلحة باستخدام الأسلحة المختلفة من اتجاه قرية ديغ بمحافظة كوروس في الساعة 22:35 يوم 18 أبريل.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في البيان إن وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.