الممثل الخاص للرئيس: عملية إعادة البناء والإعمار المنفذة تشمل على أغدام وخوجاوند وفضولي في الخطة ذات المراحل الخمس

شوشا، 19 أبريل، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف إن عددا من منشآت التراث الثقافي تعرضت للهمجية والتخريب والهدم والدمار كما اكتشف بعد تحرير أراضي أغدام وفضولي وخوجاوند من الاحتلال الأرميني وعملية إعادة بناء وإعمار وتأهيل تلك الآثار الثقافية والتاريخية مستمرة في الوقت الحاضر بقيادة القائد الأعلى العام.

وأوضح حسينوف أن عملية إعادة البناء والإعمار والتأهيل المنفذة تشمل حاليا محافظات أغدام وخوجاوند وفضولي مضيفا أن العملية المشار إليها تُنفذ على أساس الخطة التي تتألف من خمس مراحل.

وقال حسينوف إن المرحلة الأولى شملت أعمال التخطيط والتصميم العامة وقد أعدت لجميع المدن الرئيسية والمراكز الإقليمية مفيدا أن الموظفين عاملين على أساس تلك الوثائق على تحديد مواقع المنشآت المهمة الواقعة في المناطق المذكورة في الوقت الحاضر.