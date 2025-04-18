الممثل الخاص للرئيس: نسبة الأراضي المطهّرة من الألغام في أغدام وفضولي وخوجاوند 40 في المائة في الوقت الحالي

شوشا، 19 أبريل، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف إن نسبة الأراضي المطهّرة من الألغام في محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند تصل في الوقت الحالي إلى 40 في المائة في المتوسط.

وأوضح الممثل الخاص للرئيس حسينوف أن نسبة التطهير في محافظة أغدام تبلغ حوالي 50 في المائة بينما تصل في محافظة فضولي إلى 60 في المائة.

وأضاف حسينوف أن "نسبة الأراضي المطهّرة في محافظة خوجاوند لا تزال محدودة ولكن مرحلة عملية إزالة الألغام ستصل إلى هذه المحافظة أيضا حيث تقع عدد كبير من منشآتنا وآثارنا التاريخية والثقافية".