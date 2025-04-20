رئيس الوزراء الباكستاني: استئناف الرحلات الجوية بين لاهور وباكو إنجاز مهم

باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)

ذكر رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف ان استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بين لاهور وباكو تعدّ مرحلة مهمة لتعزيز السياحة والروابط الإقليمية بين البلدين.

وأكد رئيس وزراء باكستان في منشور له على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة الباكستانية ملتزمة بتحقيق مراحل أكبر في العلاقات الأخوية بين باكستان وأذربيجان.

يُذكر أنه جرت يوم الأحد مراسم استئناف الرحلات المباشرة بين لاهور وباكو بحضور وزير الدفاع والطيران الباكستاني خواجة محمد آصف وسفير أذربيجان لدى باكستان خزر فرهادوف. وستقوم الشركة بتسيير رحلتين مباشرتين أسبوعياً بين لاهور وباكو.