مصريون يحتفلون بعيد "شم النسيم" بمناسبة حلول فصل الربيع

القاهرة، 21 أبريل، (أذرتاج)

يحتفل المصريون بعيد "شم النسيم" بمناسبة حلول فصل الربيع. ويقول المؤرخون ان طقوس العيد التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4700 عام، تأسست رسميا في عام 1000 قبل الميلاد وبدأ إقامته منذ نهاية الأسرة الثالثة في عام 2700 قبل الميلاد.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا العيد الذي يصادف عيد الفصح لدى المسيحيين الأقباط في مصر، أخذ اسمه من كلمة "شمو" التي تشير إلى موسم الصيف وقت الحصاد في التقويم الزراعي المصري القديم. في مصر القديمة، تم تقسيم السنة إلى ثلاثة فصول بناء على الموسم الزراعي. وبدأ العام الجديد بـ"موسم الفيضانات" (اخت) ووافق يوم 19 يوليو. ثم جاء الفصل "إنبات البذور" (بيرت) في نوفمبر. ثم جاء الصيف، أو موسم الحصاد في شهر مارس واستمر حتى شهر يوليو.

يقال أن شم النسيم حسب المعتقدات المصرية القديمة ارتبط بخلق الكون. بحسب زعمهم فإن الكون نشأ من "بيضة كبيرة". ويبدو أن البيض المرسوم على الطاولة يعتبر أحد الرموز الرئيسية لهذا العيد. وفي هذا العيد يقوم المصريون بإعداد أطباق مكونة من الأسماك المملحة والبصل والفاصوليا الخضراء ولحم الإوز المشوي ايضا.