نائبا وزير الدفاع يزوران دولة قطر

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

زار نائبا وزير الدفاع الأذربيجاني المدير العام عاقل قربانوف وقائد القوات الجوية نامق إسلامزاده دولة قطر.

وجاء في بيان الوزارة أن الوفد الأذربيجاني زار قاعدة العديد الجوية حيث تفقد الظروف المهيأة بها وعملية التعليم والتدريب.

ثم اجتمع الوفد الأذربيجاني مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني حيث بحث الطرفان حالة التعاون القائم بين الدولتين وفرص تطويره مع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

ثم عقد لقاء بين الوفد الأذربيجاني وقيادة شركة برزان القابضة القطرية حيث بحث الطرفان آفاق التعاون في المجال العسكري الفني.