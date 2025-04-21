المستشار الثقافي السعودي يزور متحف الأدب الأذربيجاني

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

زار المستشار الثقافي والمدرب في فنون القراءة وراوي قصص الأطفال أحمد طابعجي متحف الأدب الأذربيجاني الوطني باسم نظامي الكنجوي.

وجاء في بيان المتحف أن باحثة قسم العلاقات الدولية والمتاحف العالمية ناتوان باقروفا رافقت الضيف للضيف السعودي طابعجي في تفقد معروضات المتحف حيث أحاطته علما مفصلا بتاريخ المتحف وفعالياته المحلية والدولية.

قال الكاتب طابعجي إن مجمع خان كاه بير حسين الواقع على ضفاف نهر بئر ساعت في شاماخي وكذلك النقوش على قميص خان قره باغ بناه علي خان يجسدان جوهر الثقافة الإسلامية العربية ويشكلان جزءً لا يُمحى من التاريخ.

وأشاد الضيف السعودي باهتمام دولة أذربيجان وشعبها بالقيم المعنوية والوطنية وبتقديرها للأدباء من خلال إطلاق أسمائهم على الشوارع ومحطات المترو ونصب التماثيل تخليدًا لذكراهم. كما أعرب عن سعادته لاكتشافه خلال هذه الزيارة أن أذربيجان كانت أول من أسّس فن الأوبرا الشرقية.

وأضاف أنه سعيد بزيارة متحف الأدب الذي يُروّج لماضي الشعب الأذربيجاني وحاضره.

وفي ختام الزيارة قُدّم له كتاب تذكاري بعنوان "مهستي گنجوي. بورتريه وسيرة" باللغة العربية.