الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور جورجيا

تبليسي، 22 أبريل، (أذرتاج)

قام الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو بزيارة جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه يجتمع 22 أبريل مع وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي وسيدليان ببيانين صحفيين عقب الاجتماع.

كما يخطط عقد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعات مع كبار المسؤولين من الهيئات التنفيذية والتشريعية في جورجيا.

ويقوم فروع الدين سينيرلي أوغلو كذلك بزيارة قرية أودزيسي الواقعة بالقرب من خط الاحتلال أيضا للاطلاع على الوضع الحالي ميدانيا.