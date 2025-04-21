وزير الثقافة يجتمع مع نظيره القيرغيزستاني في بشكيك

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي مع وزير الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب القيرغيزستاني ميربك مامباتالييف في المتحف الوطني للتاريخ في بيشكيك حيث بحث الطرفان تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأعرب الوزير مامباتالييف عن شكره للطرف الأذربيجاني على تنظيم ودعم أيام الثقافة القرغيزية فيما قدّر عادل كريملي عالياً الاهتمام الذي أُبدي تجاه أيام الثقافة الأذربيجانية في قرغيزستان.

وقد شدد الجانبان على أن العلاقات الثقافية تتوسع على خلفية العلاقات الودية بين رئيسي البلدين والزيارات المتبادلة كما وصفا مراسم وضع حجر الأساس للمدرسة في أغدام بحضور الرئيسين إلهام علييف وصادر جاباروف برمز للصداقة بين البلدين.

وشهد الاجتماع توقيع خطة إجراءات للتعاون الثقافي للعامين 2025–2026 التي ستشمل مجالات المسرح والسينما والمكتبات وغيرها.

وفي ختام الاجتماع جرى تبادل الهدايا التذكارية وقام الوزير عادل كريملي بجولة في المتحف.