استمرار حصار مبنى التلفزيون الوطني الصربي في بلغراد

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

يواصل مجموعة من الطلاب والمواطنين في صربيا حصار مبنى التلفزيون الوطني أر تي إس لليوم التاسع على التوالي في خطوة احتجاجية تطالب بإغلاق القناة أو الإعلان عن مسابقة جديدة لاختيار أعضاء مجلس هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وذكرت وكالة "تانيوغ" الصربية أن المحتجين أغلقوا مداخل المبنى الرئيسي في وسط بلغراد، بالإضافة إلى استوديوهات القناة الواقعة في منتزه كوشوتنياك ما أجبر إدارة القناة على تعديل جدول برامجها.

ويواصل التلفزيون بثه المعتاد ورغم الحصار في حين أفادت الإدارة بأنها رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين على خلفية هذه الأحداث.

ويُشار إلى أن حصار أر تي إس بدأ في مساء 14 أبريل في إطار تحرك احتجاجي يقوده طلاب ونشطاء يرفضون ما وصفوه بسياسات إعلامية غير متوازنة.