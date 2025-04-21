رئيس مدرسة باكو العليا للنفط يبحث مع مدير سوكار تركيا ورئيسة مركز كولومبيا العالمي مشاريع التعليم والتعاون الصناعي

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

بحث رئيس مدرسة باكو العليا للنفط إيلمار قاسموف مع المدير التنفيذي العام لشركة سوكار تركيا ايلتشين عبادوف ومؤسسة مركز كولومبيا العالمي ورئيستها إيبيك جم طه مع الوفد المرافق لهما مسائل التعليم والتعاون الصناعي والمشاريع الدولية مع تبادل وجهات نظر بالتفصيل حول المواضيع ذات الصلة.

ثم عقدت الوفد اجتماعاً تفاعلياً مع الطلاب حيث أجاب إيلتشين عبادوف وإيبيك جم طه عن أسئلة الطلاب وشاركا معلومات حول مساراتهما المهنية والتجارب التي اكتسباها وقصص نجاحهما.

في ختام الفعاليات قدمت لوحة "الضيف الفخري" التكريمية مدرسة باكو العليا للنفط إيلتشين عبادوف وإيبيك جم طه.