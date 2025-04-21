وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

ثقافة

لقاء فكر وثقافة بين أذربيجان ورابطة كاتبات المغرب وإفريقيا بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط (صور)

الرباط، 22 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

قامت أمس الإثنين، رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا بزيارة جناح جمهورية أذربيجان المنظم في إطار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، من طرف وزارة الثقافة الأذربيجانية وسفارة أذربيجان بالمغرب.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالمملكة المغربية، أن الوفد المغربي كان ممثلا من طرف رئيسة رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا، الأديبة والإعلامية، بديعة الراضي، وبعض عضوات المكتب التنفيذي من النساء الكاتبات.

كان في استقبال الكاتبات المغربيات، زوجات الدبلوماسيين الأذربيجانيين بالمغرب وفي مقدمتهن حرم السفير، حسنية صمادوفا التي رحبت بالضيوف، في لقاء فكري تم خلاله تأكيد رغبة الطرفين على خلق تعاون ثنائي عبر تنظيم فعاليات ثقافية وفكرية وتربوية مشتركة، تساهم في التعريف أكثر بتاريخ وثقافة البلدين للمجتمعيين المغربي والأذربيجاني.

ومن جهتها عبرت رئيسة رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا، بديعة الراضي، عن سعادتها في زيارة رواق أذربيجان كأول جمهورية ديمقراطية في الشرق، مؤكدة اهتمام مؤسستها بهذا الشرق الذي يحمل الكثير من الدلالات الثقافية والكثير من المشترك بين المغرب وبين كافة الدول المتواجدة بهذا الشرق.

كما أضافت " زيارتنا كان فيها أيضا لقاء حار من طرف زوجات الدبلوماسيين الأذربيجانيين بالمغرب، اللواتي قدمن لنا مختلف الشروحات حول الثقافة الأذربيجانية و حول الكتب النسائية و المجال التي تشتغل فيه الكاتبة الأذربيجانية , كما قدمنا من جهتنا بعض الكتب لمبدعات مغربيات يكتبن باللغات العربية و الإنجليزية و الفرنسية، مع مختلف الشروحات حول المجال الذي تشتغل فيه الكاتبة المغربية ، مبرزين تطلعات رابطة كاتبات المغرب و رابطة كاتبات إفريقيا في الانفتاح على هذا الشرق ، من خلال عقد شراكات ، و تبادل الزيارات ، و العمل معا سواء تعلق الأمر بترجمة الكتب أو تعلق الأمر في كتابات و أعمال مشتركة بيننا و بين دولة أذربيجان".

وتجدر الإشارة أنه في إطار تكريس مبدأ التعاون الثقافي بين المغرب وأذربيجان، قام من جهته سفير جمهورية أذربيجان بالمملكة المغربية، ناظم صمادوف رفقة النساء الدبلوماسيات الأذربيجانيات، بزيارة جناح رابطة كاتبات المغرب حيث كان في استقباله مجموعة من الكاتبات الممثلات لرابطة كاتبات المغرب و إفريقيا، و كانت مناسبة تم عبرها التأكيد على الرغبة في تبني مجموعة من البرامج الثقافية المشتركة و من بينها ترجمة الكتب من و إلى الآذرية و العربية، و لغات أخرى تساهم في تقريب الثقافتين المغربية الأذربيجانية من بعضهما البعض.

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