رواق أذربيجان بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط يحظى بإعجاب وتقدير زواره – صور

الرباط، 23 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

تحتضن العاصمة المغربية الرباط منذ 18 وإلى غاية 28 من شهر أبريل الجاري، فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وتخلف مشاركة جمهورية أذربيجان في فعاليات هذا المعرض الثقافي والفكري الدولي الكبير، عدة ردود فعل إيجابية من طرف الجمهور المغربي وزوار من جنسيات دول عربية وعالمية.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالمملكة المغربية، أن جناح أذربيجان المنظم من طرف وزارة الثقافة الأذربيجانية وسفارة أذربيجان بالمغرب، يحظى منذ اليوم الأول بإقبال جماهيري من أفراد مهتمة بالشأن الثقافي والمعرفي، ومن طلاب متعطشون لتعزيز حقيبتهم المعرفية بما يتعلق بتاريخ وثقافة وتراث أذربيجان وهويتها الدينية وبعدها السياحي، بلدا وشعبا، بالإضافة إلى طبيعة مؤسساته الاقتصادية والتشريعية والسياسية والحكومية.

إلى جانب زيارة ممثلي جمعيات فكرية وثقافية، من بينها رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيـا، توافد على جناح جمهورية أذربيجان، شخصيات إعلامية وكتاب رأي، بالإضافة إلى نساء ورجال التعليم.

وفي هذه المناسبة عبر عبد العاطي الكوش، رجل تعليم وفاعل فكري وثقافي والذي حل بجناح جمهورية أذربيجان رفقة نساء تعليم: " خلال زيارتنا للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، كان للكتاب سحره، وللأروقة عبقها، لكن رواق جمهورية أذربيجان شد انتباهنا بأناقته وتميزه، حيث أبان طاقم الرواق عن حفاوة استثنائية ولباقة راقية، لا تنبع فقط من حسن الضيافة، بل من شغف حقيقي بنقل صورة مشرقة عن بلدهم".

ويضيف عبد العاطي " في دقائق معدودة، فتح لنا الرواق نوافذ على حضارة أذربيجان، بثقافتها الغنية، وتاريخها المتشابك مع الملامح الشرقية والعربية، وكأنها تحكي لنا عنّا بلغة أخرى..

كان التقديم سلسًا وذكيًا، لا يخلو من لمسة دبلوماسية تؤسس لسياسة ومنطق الجذب السياحي بلطف وذكاء وسحر جد خاص، فكل الشكر والامتنان لطاقم الرواق على حسن ضيافتهم وتعاملهم الراقي، الذي ترك في أنفسنا أثرًا جميلًا لا يُنسى ورغبة لا محدودة في زيارة أذربيجان".