زلزال قوي يضرب اسطنبول

إسطنبول، 23 أبريل، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات مدينة إسطنبول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ان الهزات الأرضية سجلت في الساعة 12:49 بالتوقيت التركي.

ووقع مركز الزلزال على عمق 6.92 كيلومترات.