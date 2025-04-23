كازاخستان وباكستان تعززان التعاون العسكري

أستانا، 24 أبريل، (أذرتاج)

أجرى وزير الدفاع الكازاخستاني الجنرال رسلان زاكسيليكوف محادثات مع قائد القوات البرية للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال عاصم منير وذلك على هامش زيارته الرسمية أستانا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الكازاخستانية أن هذا هو أول اجتماع على هذا المستوى خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وناقش الطرفان المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي، بما في ذلك أنشطة حفظ السلام والتعاون العسكري التقني والدعم الطبي والتدريب القتالي وتدريب قوات العمليات الخاصة. وأعربت كازاخستان عن استعدادها لتوقيع اتفاقية دولية بشأن حفظ السلام وهو ما سيكون خطوة مهمة في تعميق الشراكة.

وأكد رسلان زاكسيليكوف أن باكستان تتمتع بخبرة كبيرة في عدد من المجالات العسكرية وأن كازاخستان مهتمة بتطوير تبادل المعرفة والخبرة.

ومن جانبه، أعرب الجنرال عاصم منير عن امتنانه للترحيب الحار وأكد استعداد الجانب الباكستاني للتعاون في كافة المجالات التي تمت مناقشتها.