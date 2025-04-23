قتلى وجرحى في قصف صاروخي استهدف كييف

كييف، 24 أبريل، (أذرتاج)

شنت روسيا غارة جوية متعددة الأهداف على العاصمة الأوكرانية كييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن البنية التحتية المدنية تضررت في عدة مناطق في العاصمة نتيجة لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية على كييف ليلة 24 أبريل.

وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في بيان إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 63 آخر ونقل 42 شخصا وبينهم 6 أطفال إلى المستشفى.

كما تعرضت المباني السكنية لأضرار فيما يستمر البحث عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وتستمر أعمال إزالة آثار الحادث في 5 أحياء بالعاصمة ويعمل في المناطق المتضررة علماء النفس ومدربو كلاب من هيئة الطوارئ الحكومية.