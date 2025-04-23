طشقند تستضيف منتدى مراكز الفكر التابعة لبلدان آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

استضافت مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان النسخة الأولى من منتدى مراكز الفكر التابعة لبلدان آسيا الوسطى وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنظيم مشترك من طرف معهد آسيا الوسطى الدولي ومؤسسة بورسيه وبازار.

ونقلت الوكالة الأوزبكية أوزا أن أكثر من 40 خبيرا ورجل عمل وصاحب مشروع ومحللا سياسيا ناقشوا خلال اليومين مسائل وآفاق تعميق التعاون الإقليمي مع إعارة اهتمام خاص لمسائل العلاقات الاقتصادية والتبادل الإنساني والحوار المؤسسي.

كما ارتكز المنتدى على المجال الإنساني بعقد دورة خاصة تمحورت على بحث نتائج الاستطلاع العام للرأي حول تصورات أهالي آسيا الوسطى حول بلدان الخليج العربية. وكرست حلقات نقاش ختامية للمنتدى لمواضيع الانتقال إلى آليات تعاون ملموسة من المناقشات الاستراتيجية ومن ضمنها التكيف بين الأسس القانونية وتعزيز التعاون الأمني وتطوير الرأسمال البشري.