وفد جامعة النفط الصينية يزور مدرسة باكو العليا للنفط

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

زار نائب رئيس جامعة النفط الصينية لي جينغين مع الوفد المرافق له مدرسة باكو العليا للنفط.

وشهد الاجتماع المنعقد مع رئيس المدرسة إيلمار قاسموف التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجامعتين فيما أشير إلى مشاركة 20 طالبا من المدرسة في المدرسة الصيفية للجامعة الصينية واتفق الطرفان على تحقيقهما تبادل الطلبة سنويا.

ولفت رئيس المدرسة إلى أهمية تبادل الخبرات والمهارات والمعارف في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة راجيا تقديم الجامعة الصينية الدعم الإرشادي في المجالين المذكورين. كما بحث الطرفان مسائل التعاون في مجال الطاقة المستدامة وإحداث برنامج الماجستير الجديد في الطاقة المتجددة.

وأعرب نائب رئيس الجامعة الصينية جينغين عن الارتياح من مستوى العلاقات القائمة بين المؤسستين التعليميتين فيما تقدم باقتراح ابتعاث عدد أكبر من الموظفين إلى الصين لدعم التفاعل والتعاون والنشاط المتبادل.

وفي ختام الاجتماع قدمت لوحة "الضيف الفخري" التكريمية لمدرسة باكو العليا للنفط إلى نائب رئيس جامعة النفط الصينية.