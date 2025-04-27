أولفيا محمود: "ألف باء... أبجدية ثقافية"، كتاب عن تاريخ أذربيجان بشكل أبجدي للكبار والصغار يحل بالرباط

الرباط، 25 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

في 23 أبريل 2024، وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب، تم تقديم المشروع الثقافي "أبجدية" من قبل مجلة "نرجس"، إحدى وسائل الإعلام الرائدة في أذربيجان، في الموقع الأثري "شالة"، المتواجد في قلب الرباط، عاصمة المملكة المغربية.

ويعتبر هذا الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو أحد أهم المواقع التاريخية والأثرية في البلاد.

أقيم هذا الحدث بدعم من وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان وشركة "آزرسيل تيليكوم"، وبمساعدة سفارة جمهورية أذربيجان بالمملكة المغربية، وبحضور رئيسة تحرير مجلة "نرجس"، السيدة أولفيا محمود، وفريق المجلة.

وبهذه المناسبة أدلت السيدة أولفيا محمود بتصريح لمراسل وكالة أذرتاج بالرباط حول هذه التظاهرة الثقافية والفنية:

"عرضي اليوم يتناول كتابًا مميزًا وفريدًا، أنجزته مع فريقي وهو بعنوان "ألف باء... أبجدية ثقافية"، إنه أبجدية مخصصة للأطفال والبالغين الفضوليين.

عُرض الكتاب لأول مرة في إسطنبول، ثم في برلين، ثم في الدوحة، واليوم نحن في الرباط. جمعنا المعلومات ليس من ويكيبيديا، بل من خلال بحث معمق في عدة مكتبات. صوّرنا الكتاب على الكريستال، لأنه مادة نقية وثرية بالطاقة. يتألف هذا الكتاب من فقرات قصيرة، لكنها تقدم معلومات من كل حرف عن تاريخ أذربيجان القديم. لذا آمل أن ينال إعجاب الناس وأن يجدوا فيه ما يثير اهتمامهم واهتمام أطفالهم، وكما ذكرت، يحتوي هذا الكتاب الكثير من العناصر الشيقة لبلدي. وإن شاء الله سيعرفه العالم أجمع".