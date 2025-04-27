مصرع 4 على الأقل وإصابة 516 آخر جراء انفجار شديد في ميناء بندر عباس الإيراني

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 516 آخر جراء انفجار شديد وقع اليوم في ميناء بندر عباس الإيراني.

وأعلن مركز نقل الدم عن حملة طارئة لجمع الدم بسبب العدد الكبير للمتضررين في مدينة بندر عباس.