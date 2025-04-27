زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
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حفل استقبال رسمي لرئيس إيران
- [12:50]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- [11:04]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:45]
رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية تنظم المؤتمر الأول في برلين
- 27.04.2025 [21:42]
حزب أذربيجان الجديدة يختتم زيارته الصين
- 27.04.2025 [21:13]
هزة أرضية أخرى تضرب بحر الخزر
- 27.04.2025 [20:00]
وزير الاقتصاد يبحث مع زميله الإماراتي توسيع التعاون الاقتصادي
- 27.04.2025 [19:47]
الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره الإيراني في ضحايا حادث انفجار ميناء بندر عباس
- 27.04.2025 [17:32]
نخجوان تستضيف منتدى علماء النفس الأذربيجانيين الأول
- 27.04.2025 [16:34]
برشلونة صاحب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الـ32
- 27.04.2025 [14:51]
حجم نقل الحاويات عبر الممر الأوسط الدولي العابر لبحر الخزر يزداد 3 أضعاف
- 27.04.2025 [14:32]
رئيس نيبال يستقبل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا
- 27.04.2025 [13:50]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى يوم الاستقلال
- 27.04.2025 [13:20]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية
- 27.04.2025 [12:39]
مصرع 4 على الأقل وإصابة 516 آخر جراء انفجار شديد في ميناء بندر عباس الإيراني
- 26.04.2025 [18:26]
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني وضع وآفاق علاقات التعاون الاستراتيجية
- 26.04.2025 [17:57]
الرئيس إلهام علييف: الصين تحتل مكانة خاصة في أولويات سياستنا الخارجية
- 26.04.2025 [15:22]
سعر النفط يرتفع في البورصات العالمية
- 26.04.2025 [14:13]
رئيس أوزبكستان يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 26.04.2025 [14:05]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 26.04.2025 [12:39]
تأكد صعود أندية غابالا وإيميشلي وكروان لدوري الممتاز
- 25.04.2025 [22:33]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الفاتيكان
- 25.04.2025 [22:23]
بحث مواضيع الفرص والآفاق بين أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي
- 25.04.2025 [20:51]
وزير الخارجية الأذربيجاني: لا منطق للإصرار على إبقاء مؤسسات منسك
- 25.04.2025 [19:48]
عقد مؤتمر مالي إقليمي بحضور ممثلي أذربيجان وتركيا وجورجيا والولايات المتحدة
- 25.04.2025 [19:41]
أذركوسموس وأوزسات توقعان مذكرة اتفاق تجاري
- 25.04.2025 [18:04]
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: أذربيجان شريك مهم في المنطقة
- 25.04.2025 [16:19]
الممثلة السامية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك أذربيجان التجاري
- 25.04.2025 [15:39]
وزير الخارجية: مشكلة الألغام في أذربيجان تشكل تهديدا خطيرا للمنطقة ككل
- 25.04.2025 [15:21]
وزير الخارجية: تسلّح أرمينيا السريع لا يزال مصدر خطر على المنطقة
- 25.04.2025 [14:39]
عقد اجتماع بين وفدي وزارتي دفاع أذربيجان وأوزبكستان
- 25.04.2025 [13:29]
زلزال يضرب كوتاهيا غرب تركيا
- 25.04.2025 [12:42]
احتفال أذربيجاني باليوم العالمي للكتاب بالعاصمة الرباط
- 25.04.2025 [12:19]
مناقشة آفاق التعاون في المجال القضائي بين أذربيجان والصين
- 25.04.2025 [12:14]
السعودية تستضيف النسخة الـ25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي
- 25.04.2025 [11:17]
انخفاض سعر الذهب في السوق العالمية الى 46 دولارا
- 25.04.2025 [10:45]
ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
- 25.04.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 25.04.2025 [10:42]
وفد جامعة النفط الصينية يزور مدرسة باكو العليا للنفط
- 24.04.2025 [20:08]
أذركوسموس وتركسات توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون
- 24.04.2025 [19:48]
مجموعة من السياح الدوليين تصل إلى أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
- 24.04.2025 [19:35]
نائبة المجلس الوطني: العلاقات الأذربيجانية الصينية تشهد وحدة وتطورا شاملا
- 24.04.2025 [18:12]
الرئيس الاذربيجاني يختتم زيارته الصين
- 24.04.2025 [17:08]
باكو تستضيف المؤتمر الوزاري الثالث لعملية ألماتي
- 24.04.2025 [16:14]
رئيس الاتحاد الأذربيجاني لرياضة الدراجات الهوائية يستقيل عن المنصب
- 24.04.2025 [14:51]
مؤتمر تكنولوجيا الفضاء يعقد في باكو
- 24.04.2025 [12:59]
نادي السياح العالمي الشهير "نوماد مانيا" يزور قراباغ
- 24.04.2025 [12:54]
قتلى وجرحى في قصف صاروخي استهدف كييف
- 24.04.2025 [12:53]
اجتماع القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي يعقد في خانكندي
- 24.04.2025 [12:48]
سياح دوليون من 30 بلدا في مدينة شوشا صورة
- 24.04.2025 [12:48]
أوزبكستان تخطط إنشاء قمر صناعي عِلمي بالتعاون مع الدول التركية
- 24.04.2025 [11:59]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لشبكة تلفزيون الصين الدولية في بكين
- 24.04.2025 [11:20]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية قدر 40 دولارا
- 24.04.2025 [10:57]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 24.04.2025 [10:51]
انخفاض سعر برميل النفط
- 24.04.2025 [10:49]
كازاخستان وباكستان تعززان التعاون العسكري
- 24.04.2025 [10:04]
اجتمع الرئيس إلهام علييف مع رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية في بكين
- 24.04.2025 [09:15]
رئيسة المجلس الوطني تتصل هاتفيا برئيس برلمان تركيا
- 23.04.2025 [21:35]
وفد حزب أذربيجان الجديدة يزور الصين
- 23.04.2025 [21:31]
رئيس الوزراء يتصل هاتفيا بنائب رئيس تركيا
- 23.04.2025 [20:22]