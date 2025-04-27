زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

وقع زلزال في مدينة إلازيغ التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ان قوة الزلازل بلغت 4.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة سيفريس. وشعر سكان مدينة ملاطية بالزلزال أيضا. ولم يتم تسجيل أي أضرار.