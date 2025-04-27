قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

تعرضت مواقع جيش أذربيجان لطلقات نارية من طرف قوات أرمينيا المسلحة باستخدام الأسلحة المختلفة من اتجاه محافظة جمبرك في الساعة 00:25 يوم 28 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.