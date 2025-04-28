وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

ثقافة

أذربيجان تتميز بتراثها الغني في اليوم الثقافي بالمدرسة الأمريكية بالرباط

الرباط، 28 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

تحت شعار "مجتمع واحد، ثقافات متعددة"، نظمت المدرسة الأمريكية بالرباط، أمس السبت، يوما ثقافيا.

وأفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط أن هذا اليوم النابض بالحياة والذي لا ينسى شهد مشاركة 19 دولة، من بينها دول كبرى مثل الولايات المتحدة وتركيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والبرازيل وإسبانيا وجنوب أفريقيا وغيرها.

استعرضت أذربيجان بفخر كبير، ثقافتها وزاوية من مطبخها الغني، حيث من خلال جناحها الذي نظمته سفارة جمهورية أذربيجان في المملكة المغربية، تذوق الضيوف ثلاثة أنواع من القوطاب التقليدي المحشو بالخضروات والجبن واللحوم، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من المعجنات الوطنية مثل اللبليبي والشكربورة والبقلاوة والقوغال و البادامبورا، مما أثار اهتماما كبيرا بين الزوار.

كما تركت شركة بالخورما الأذربيجانية الراعية المشاركة لجمهورية أذربيجان، انطباعًا قويًا، حيث قدمت مأكولات لذيذة استمتع بها الجميع.

وفي نفس المناسبة، تم التبرع لمكتبة المدرسة الأمريكية، بهدية خاصة من مجلة "نرجس" وهي كتاب "ألف باء... أبجدية ثقافية"، كما تم تقديمه للأشخاص المهتمين والراغبين في معرفة المزيد عن أذربيجان.

وكان الجناح الأذربيجاني، المزين بالزخارف التقليدية والمعروضات الملونة، أحد أبرز معالم الحدث، وكان يوم الثقافة فرصة رائعة لأشخاص من جميع أنحاء العالم للتواصل والمشاركة والاحتفال بالتنوع في مناسبة تركت أذربيجان فيها بصمة لا تنسى بحسن ضيافتها ومأكولاتها اللذيذة وتراثها الثقافي الغني.

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