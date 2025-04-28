الإعلامي الطاهر الطويل: حضور أذربيجان في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط منحنا فرصة للاطلاع على حضارتها العريقة

الرباطـ، 28 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

زار العديد من الشخصيات الإعلامية والكتاب الجناح الأذربيجاني الذي نظمته مؤخرا وزارة الثقافة الأذربيجانية وسفارة أذربيجان في المغرب في إطار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.

وبهذه المناسبة أدلى الصحفي والكاتب المغربي الطاهر الطويل بتصريح لمراسل وكالة أذرتاج بالرباط حول مشاركة جمهورية أذربيجان في هذا الحدث الثقافي العالمي الهام.

وقال الصحفي المغربي الطاهر الطويل إنه " يشكل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، فرصةً للالتقاء بين الكُتّاب والجمهور والمهتمين، كما يُتيح فرصة للتبادل والتفاعل والتلاقح بين مختلف الشعوب والحضارات، وهذا يمنح للزوار إمكانية التعرف على الثقافات الأخرى وعلى خصوصيات كل شعب وكل حضارة، حيث تشترك جميع الشعوب في نقاطٍ عديدة سواءً على مستوى الإنتاج الفكري والإبداعي أو على مستوى التراث الثقافي الذي يمثل خصوصية وهوية كل شعب."

كما أوضح الكاتب المغربي الطاهر الطويل أنه "ولذلك، أعتقد في هذا الإطار أن حضور جمهورية أذربيجان وتمثيلها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، هي فرصة للقارئ أو لأي شخصٍ مهتم وكذلك للجمهور المغربي للاطلاع والتعرف على هذه الحضارة الأذربيجانية الكبيرة والعريقة التي لدينا معها قواسم مشتركة على مستوى الدين والتراث ة الحضارة ".