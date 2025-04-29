الجيش الأذربيجاني يجري طلقات قتالية بوحدات المدفعية

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع في بيان إنه أجريت تدريبات طلقات قتالية عملية بوحدات المدفعية التابعة للقوات البرية الأذربيجانية وفقا لخطة التدريب لعام 2025.

وجاء في بيان الوزارة أن الطلقات القتالية التي أجريت بظروف القتال الحقيقية حققت الكشف عن أهداف مخططة وغير مخططة للعدو الشرطي وتدميرها بنيران دقيقة.

وأشارت الوزارة فيه إلى استهداف التدريبات العملية إلى تعزيز المهارات العملية للعسكريين وتحسين مهارات الإدارة للقادة والتفاعل.