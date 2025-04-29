رئيس الكوب29: المنظمات غير الحكومية شاركت مشاركة فعالة في عمليات النقاش واتخاذ القرارات

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قال ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ مختار بابايف في كلمة ألقاها في منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" المنعقد في باكو إن استضافة أذربيجان مؤتمر الكوب29 تعتبر قصةَ نجاح كبيرة لبلادنا وخطوة مهمة في مكافحة تغير المناخ على الصعيد العالمي مؤكدا أن المؤتمر يمثل مرحلة جديدة من التعاون الدولي.

وأشار بابايف إلى أن الشفافية والشمولية كانت من أولويات أذربيجان في الكوب29.

كما أكد بابايف على ضرورة إشراك منظمات غير الحكومية في هذه العملية وقد شاركت بالفعل مشاركة فعالة في عمليات النقاش واتخاذ القرارات خلال المؤتمر المشار إليه ومن بين أهداف المؤتمر أيضًا إقامة جسر بين منطقتي الجنوب والشمال.

ولفت بابايف إلى أن العديد من المناقشات جرت في إطار مبادرات المناخ وقد حظيت بدعم قوي من منظمات المجتمع المدني. كما بلغت قيمة المساعدات المالية التي قدمها الشمال العالمي للدول النامية 300 مليار دولار وهو رقم يُسجل لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الكوب.

واعتبر انطلاق عمل "صندوق الخسائر والأضرار" من النتائج الإيجابية الأخرى حيث أُنشئ لتعويض الأضرار الناتجة عن تغير المناخ ويُعد خطوة كبيرة نحو العدالة المناخية.