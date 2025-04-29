السفيرة: الصين تدعم تعزيز الوضع القانوني لأذربيجان لدى منظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قالت سفيرة الصين في أذربيجان لو ماي في مؤتمر صحفي عقدته في باكو إن الصين تدعم تعزيز الوضع القانوني لأذربيجان لدى منظمة شنغهاي للتعاون وتُشيد بمبادرات باكو الهادفة إلى توسيع تأثيرها الدولي ضمن إطار المنظمة.

وأشارت السفيرة الصينية ماي إلى أن بكين مستعدة لاستخدام منصة منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع أذربيجان في مجالات التجارة والاقتصاد الرقمي والزراعة الحديثة والتنمية الخضراء.

كما لفت إلى أن منظمة شنغهاي أنشأتها الصين وتحمل اسم إحدى مدنها وتقوم على "روح شنغهاي" التي تشمل على الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة المساواة في الحقوق واحترام تنوع الحضارات والرغبة في التنمية المشتركة.

وأضافت السفيرة الصينية أن المنظمة أصبحت منصة موثوقة للبلدان الأعضاء والشريكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية. وقد تولت الصين رئاسة المنظمة رسميًا في يوليو 2023 وأطلقت أكثر من 100 فعالية تحت شعار "تعزيز روح شنغهاي: منظمة شنغهاي قيد التنفيذ". ومن المقرر أن تستضيف الصين قمة للمنظمة في تيانجين هذا الخريف لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي.

وقالت السفيرة ماي إن الصين ترحب بتعزيز التعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة وأكدت أنها ستوجه دعوات واسعة النطاق لممثلي مختلف شرائح المجتمع الأذربيجاني للمشاركة في الفعاليات القادمة.