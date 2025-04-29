عرض مميز للأزياء المغربية والأذربيجانية بمراكش الحمراء

مراكش، 29 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

في أجواء أصيلة حيث التقى الماضي والحاضر بانسجام، ازدهرت فعاليات أسبوع موضة المغرب مؤخرا في مراكش، من خلال أمسية مميزة سلطت الضوء على ثراء تراث الملابس المغربية والتأثيرات الشرقية.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج في المغرب أن الحدث " ماروك فاشن ويك " بدأ بعرض رائع لمجموعات أصيلة من القفطان المغربي، إلى جانب الأزياء التاريخية من مناطق أذربيجان، بمبادرة من مجلة نرجس المرموقة.

بعد العرض الذي أتاح للجمهور فرصة القيام برحلة رائعة عبر تاريخ وتقاليد الملابس في البلدين، كشفت المصممة الموهوبة وفاء إدريس عن مجموعة من التصاميم المذهلة، عبر قفاطينها الخضراء التي تستحضر خصوبة الأراضي المغربية، تتداخل مع الإبداعات الصفراء، التي تذكرنا بدفء الشمس الشرقية، وتأسر الجمهور بأناقتها ورمزيتها.

واختتمت المصممة مينة بينبين هذه الأمسية التي لا تنسى، بمجموعة عصرية ومتطورة، مشبعة باللمسة المغربية المميزة التي تشتهر بها، حيث أظهرت إبداعاتها ببراعة كبيرة، قدرة الأزياء المغربية على تجديد نفسها مع الحفاظ على هويتها العميقة.

تجدر الإشارة أنه في نهاية هذه الأمسية الاستثنائية الرائعة، تم تقديم كوكتيل راقٍ من أشهى المأكولات، قام الطهاة الموهوبين بإعداده خصيصًا في متحف فنون الطهي الذي فتح أبوابه لاستضافة هذا الحدث المرموق، حيث وفر أجواء ساحرة للقاء الموضة والطهي.

ومن خلال ما نتج عن هذا الحدث الفني، تأكد أن منظميه، جمعية "طريق الحرير والأندلس" ومؤسسة الموضة بطنجة، أثبتا دورهما الأساسي في الترويج لثراء وتنوع الأزياء الشرقية خلال هذه النسخة من أسبوع موضة المغرب.