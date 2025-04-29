تأسيس مكتب إقليمي لمنظمة الإيسيسكو في أذربيجان

باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

أعلن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو سالم بن محمد المالك عن تأسيس مكتب إقليمي للمنظمة في أذربيجان.

وأكد المدير العام أن "هذا سيكون مركزا للإيسيسكو، أي أنه يربط بين أذربيجان وآسيا الوسطى وقد تعاونّا مع المؤسسات في أذربيجان في جميع المجالات".