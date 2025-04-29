البطلة رفيعة المستوى لتغير المناخ. أذربيجان أظهرت موقفًا عادلًا في إطار مؤتمر الكوب29

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قالت البطلة رفيعة المستوى لتغير المناخ لفعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الكوب29 نكار أرباداراي في كلمة ألقتها في منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" المنعقد في باكو إن الأجندة العالمية تفقد جوهرها إن لم يتم ضمان المشاركة العالمية فهل تمكّنا من تحقيق الشمولية؟ وهل توحّدنا حول الأجندة العالمية؟ نعم، نحن ندرك أننا نمرّ بمرحلة انتقالية معقدة وصعبة وفي ظل هذه الظروف تكتسب المبادرات مثل مؤتمر الأطراف أهمية بالغة فلا بدّ من إنشاء آليات مشتركة وعملية، وتزويدها بآليات تنفيذ ملموسة.

وأشارت البطلة رفيعة المستوى لتغير المناخ أرباداراي إلى أن أذربيجان أظهرت موقفًا عادلًا في إطار مؤتمر الكوب29 مضيفة أنه "من الضروري توحيد مختلف الجهات المعنية فلا يمكن لأي اتفاق مهما كان طموحًا أن يكون مستدامًا بدون الثقة ودعم الشعوب ويجب علينا أن نستخلص الدروس من النتائج التي حققناها وقد كانت أذربيجان دائمًا إلى جانب التضامن وسعينا إلى رفع صوت الجنوب العالمي وإقامة حوار مع الشمال العالمي".