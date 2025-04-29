المدير العام للإيسيسكو: المكتب الإقليمي المدشن في باكو يصبح منارة المعرفة والثقافة والعلوم والتواصل والسلام

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو سالم بن محمد المالك على هامش حفل تدشين المكتب الإقليمي للمنظمة في باكو عاصمة أذربيجان إننا نحقق حلمنا المشترك بتدشين هذا المكتب الإقليمي رافعا شكره للرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على دعمهما لفتح المكتب الإقليمي فيما وصف اهتمامهما واعتناءهما بفعاليات المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والسلام بدعم لا مثيل له.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو المالك أن الجميع يمكن له أن يرى اليوم ثمار تعاون المنظمة مع أذربيجان مشددا على أن هذا المكتب يصبح مركزا خاصا جدا حيث يتميز بفعالياته وصيغة تعاون يقيمها "ليكون منارة المعرفة والثقافة والعلوم والتواصل والسلام بدعم الرئيس الأذربيجاني والنائب الأول للرئيس الأذربيجاني وحكومة البلد."