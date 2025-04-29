ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مؤسسة العالم التركي للثقافة والتراث

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا المبنى الإداري لمؤسسة العالم التركي للثقافة والتراث.

وأحاطت رئيسة المؤسسة أكتوتي رايمكولوفا الضيفتين علما مفصلا بفعاليات المؤسسة الرامية إلى حماية التراث المشترك للشعوب التركية فيما ثمنت ليلى علييفا عاليا الخطوات المتخذة من طرف المؤسسة بغية دعاية التاريخ والثقافة الغنيين للعالم التركي عبر العالم مع الإشارة إلى ضرورة زيادة اشراك الشباب في مشاريعها وفعالياتها.

كما تعرفت ليلى علييفا وأرزو علييفا على المقتنيات التي تعكس التراث المادي الثقافي للشعوب التركية ونماذج قيمة من الحرف التقليدية بمتحف المؤسسة.

ثم شاهدت ليلى علييفا وأرزو علييفا فقرات فنية تضمنت نماذج مختلفة من موسيقى ورقصات الشعوب التركية المختلفة.

وفي ختام الزيارة وقعت ليلى علييفا في كتاب ضيوف الشرف.