الدعوة بهايكو إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية

الرباط، 30 أبريل، أذرتاج

اختتمت أمس الثلاثاء بهايكو عاصمة مقاطعة هاينان جنوب الصين، فعاليات المؤتمر الحادي عشر لرواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي، حيث دعا المشاركون إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الصين والدول العربية.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أنه من بين التوجهات الاستراتيجية الصادرة عن توصيات هذا المؤتمر الذي نظم على مدى يومين، تسريع التحول الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، أكد المشاركون على أهمية التعاون في مجال الطاقات النظيفة من أجل مواجهة فعالة لآثار التغيرات المناخية، معربين على الخصوص، عن رغبتهم في تعزيز التعاون الصيني العربي في قطاع الهيدروجين، ودعوا أيضا إلى تعميق التعاون الفلاحي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير التقنيات الزراعية.

كما أكد المؤتمر على أهمية تكثيف التعاون في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، و أوصى من جهة أخرى المشاركون بإرساء آليات مالية تساعد من جهة، الشركات في المنطقتين على التطور بسهولة أكبر، ومن جهة أخرى، تضمن الظروف المواتية للصناعات الصينية والعربية لإقامة شراكات أقوى وأكثر استدامة، وطالبوا بتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وادماجها في سلسلة القيمة العالمية.

وأوصى المؤتمر أيضا بتكثيف التعاون بين هيئات ترويج التجارة (غرف التجارة، ووكالات الاستثمار، وغيرها) لدى الطرفين، من خلال إنشاء آليات تعاون رسمية، داعيا المشاركون لتطوير التبادلات بين الخدمات القانونية الصينية والعربية لتحسين حل النزاعات التجارية من خلال الوساطة واحداث بيئة قانونية أكثر انسجاما للشركات في المنطقتين.