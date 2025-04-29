نائب وزير العلوم والتعليم الأذربيجاني يحضر القمة الهنغارية التركية

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

شارك نائب وزير العلوم والتعليم في أذربيجان إدريس عيسايف في القمة الهنغارية التركية التي عُقدت في بودابست.

وقد ألقى وزير الثقافة والابتكار الهنغاري كلمة وتناول فيها فرص التعاون في مجال التعليم العالي.

و تحدث إدريس عيسايف خلال مشاركته في إحدى الجلسات عن التعاون القائم بين أذربيجان وهنغاريا ومنظمة الدول التركية في مجالي العلوم والتعليم، وطرح مقترحات بشأن آفاق التطوير المستقبلية.

وفي ختام الفعالية تم التوقيع على الإعلان بشأن التعاون في مجالات التعليم العالي والابتكار والثقافة.