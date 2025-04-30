وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

علم وتعليم

بصمة مصرية في تدريس الأذربيجانية في أكاديمية الصداقة بالقاهرة

بصمة مصرية في تدريس الأذربيجانية في أكاديمية الصداقة بالقاهرة

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

في خطوة تُعزز من التعاون الثقافي بين مصر وأذربيجان، أعلنت الأكاديمية المصرية الأذربيجانية للصداقة بين الشعوب عن انطلاق الدورة الجديدة لتعليم اللغة الأذربيجانية بمشاركة مختصين محليين، من بينهم الأستاذة المصرية أسماء أحمد التي تعد من أوائل المتخصصين المصريين في الدراسات الأذربيجانية.

وخلال اللقاء، ألقى رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، الباحث الأكاديمي الدكتور سيمور نصيروف كلمة أشار فيها إلى تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، مؤكدا أهمية الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين في ترسيخ أواصر التعاون. ونقلا عن الأكاديمية لمراسل "أذرتاج"، أوضح الدكتور سيمور نصيروف أن تدريس اللغة الأذربيجانية في الدورة الجديدة سيكون من خلال الأستاذة المصرية أسماء أحمد المتخصصة في الدراسات الأذربيجانية، إلى جانب الناشطة الأذربيجانية إنارة عثمانوفا التي ستشرف على مجموعات أخرى داخل الأكاديمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى لزيادة عدد المتخصصين المحليين في هذا المجال، ضمن أهدافها المستقبلية. كما أعلن عن تأسيس نادٍ للمحادثة بالأذربيجانية، سيتولى تدريسه كل من إنارة عثمانوفا وأسماء أحمد بهدف تنمية مهارات التحدث باللغة بطلاقة.

من جانبها، تحدثت الأستاذة أسماء أحمد خلال اللقاء عن أوجه التشابه والاختلاف بين اللغتين الأذربيجانية والعربية، مستعرضة الأساليب الحديثة في تعلم اللغات ومشاركةً تجربتها الشخصية في هذا المجال، قبل أن تبدأ بإعطاء أول درس للمجموعة الجديدة التي ضمت طلاباً من مصر وإندونيسيا وسوريا وعدة دول أخرى.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية تهتم بمجالات العلم والفن وتقدم إلى جانب دروس اللغة الأذربيجانية، دورات في الخط العربي، واللغة العربية وآدابها، وتلاوة القرآن الكريم وفن السجاد والمقام وغيرها من الفنون ويبلغ عدد الطلاب المسجلين بها أكثر من 650 طالب من 59 دولة ويُدرسون جميعا مجانا.

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