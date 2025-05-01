المغرب يسلم رئاسة المؤتمر الوزاري للبلدان ذات الدخل المتوسط إلى الفلبين

الرباط، 2 مايو، أذرتاج

خلال المؤتمر الوزاري للبلدان ذات الدخل المتوسط، الذي انعقد مؤخرا بمدينة مانيلا، تم تسليم رئاسة المجموعة لهذه الفئة رسميا من المغرب إلى جمهورية الفلبين.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج، حسب المغرب العربي للأنباء، أنه بمناسبة هذا الحدث الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الفليبيني، إنريكي مانولو، استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، حيث تطرق على الخصوص إلى مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الملكية من أجل تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا البرامج الكبرى لإنتاج وتوزيع الأسمدة في إفريقيا وآسيا، التي تساهم في تحقيق السيادة الغذائية للجنوب العالمي.

وبالمناسبة، أشاد وزير الخارجية الفلبيني بالرئاسة المغربية لمجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط، منوها بالرؤية الطموحة التي تقدمها المملكة والأثر الهام لإعلان الرباط، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تموقع البلدان ذات الدخل المتوسط في صلب الأجندة العالمية للتنمية.

وأشار إنريكي مانولو، إلى أن مبادرات المغرب مكنت من إرساء أسس حوار استراتيجي متجدد، يقوم على التضامن والعدالة والإقرار بخصوصيات هذه الفئة من البلدان. وجدد الوزير الفلبيني تأكيد التزام بلاده بمواصلة وتوطيد المبادرات التي أنجزها المغرب، من خلال النهوض بالعمل الجماعي داخل الهيئات متعددة الأطراف.

بدورها، أجمعت الدول الأعضاء في مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط، وكذا ممثلو الوكالات الأممية المشاركة في هذا المؤتمر، على الإشادة بالدور الرئيسي الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لهذه المجموعة خلال سنتين متتاليتين.

كما أعرب المتدخلون عن الأمل في أن يواصل العمل الدولي استلهام مضامين إعلان الرباط الوزاري لفائدة تعاون أكثر عدالة وشمولا، بما يستجيب للتحديات الراهنة، طبقا لـ”إعلان ماكاتي”، الذي توج أشغال هذا المؤتمر الوزاري.