باكو تستضيف منتدى السجاد الدولي

باكو، 2 مايو، أذرتاج

استضافت باكو العاصمة منتدى السجاد الدولي على هامش المهرجان الدولي للسجاد المنظم لدى مركز باكو للأعمال في الثاني من مايو اليوم.

ويشارك في فعاليات المهرجان المنظم من جانب شركة أذر خالتشه ومحمية إيتشري شهر التاريخية المعمارية الهندسية ووزارة الاقتصاد ووكالة أذربيجان لترويج التصدير والاستثمار أذبرومو حوالي 200 ضيف عن 10 بلدان. وانطلقت فعاليات المهرجان بتفقد معرض صور "التراث الخالد للزعيم القومي حيدر علييف في حرفة السجاد".

ثم افتتح الفعاليات رئيس أذر خالتشه أمين محمدوف بكلمة تحدث فيها عن احتفال أذربيجان في 5 مايو بيوم نساج السجاد الوطني مضيفا أن المهرجان الحالي يأتي استمرارا للمهرجان السجاد الوطني المنظم في العام الماضي.

وقال رئيس محمية إيتشري شهر رفأت محمود إن السجاد ليس بشيء بسيط بل هو يجسد ذاكرة القوم ومشاعره وهويته وتاريخه حيث إن كل عقدة من السجاد يكمن قصة وكل زخرفة يحوي سرا لأن السجاد يتكلم مع القلب رغم نسجه باليد مشددا على أن حرفة نسج السجاد الأذربيجانية كانت وما برحت تسهم في الثقافة العالمية طوال القرون وهي حية اليوم.

وبعد الفصل الرسمي استمرت فعاليات المنتدى بحلقات نقاش وحوار.

يذكر أن موعد المهرجان يتوافق مع الذكرى السنوية الـ25 لإدراج محمية إيتشري شهر في قائمة التراث العالمي لليونسكو والذكرى السنوية الـ15 لإدراج حرفة نسج السجاد الأذربيجانية التقليدية في قائدة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتحضر فعاليات المهرجان 28 نساجة عاملة لدى 14 ورشة خاصة بشركة اذر خالتشه لعرض جمال وأناقة عملية نسج السجاد يدويا مع تنظيم دروس خاصة لكل مهتم بهذه الحرفة الشعبية التقليدية.