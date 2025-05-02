ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران نخجوان

نخجوان، 3 مايو، أذرتاج

سافرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا مع أفراد عائلتهما في الثاني من مايو الجاري إلى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

ونظمت على هامش الزيارة جولات تفقدية وتعريفية على تراث نخجوان الغنية التاريخية الثقافية وآثارها المعمارية الهندسية الفريدة ومؤسساتها لإعادة التأهيل الطبية العامة وجمالها الطبيعي الخلاب.

وانطلقت الزيارة بزيارة تمثال الزعيم الوطني العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وسط مدينة نخجوان ووضع باقات من الزهور أمامه إجلالا لذكراه الخالدة.

ثم زار الضيوف متحف حيدر علييف حيث تعرفوا على المقتنيات الغنية التي تعكس مسيرة حياة الزعيم الوطني وتراثه السياسي وخدماته المميزة في بناء مقومات الدولة.

كما زارت ليلى علييفا وأرزو علييفا مع أفراد عائلتهما ضريح المؤمنة خاتون أحدى أجمل درر نخجوان المعمارية الهندسية وقصر خان نخجوان بجانب مشاركتهم في جولة تفقدية للتعرف على مقتنيات تاريخية وثقافية قيمة تعرض في المتحف الطبيعي تحت الهواء الطلق فيما اطلع الضيوف على نماذج التراث المادي الثقافي الغني الخاصة بحقبة الخانات.

وسافرت ليلى علييفا وأرزو علييفا ضمن برنامج المسافرة إلى مركز نخجوان لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الحاجات الخاصة حيث اطلع الضيوف على مختلف أقسام المركز مهتمين ميدانيا بعمليات إعادة التأهيل الطبي والخدمات المقدمة لنزلاء المركز الصغار به.

وأهدت ليلى علييفا مركز إعادة تأهيل الأطفال مختلف الأجهزة الطبية الخاصة بإعادة تأهيل الأرجل والأيدي وكذلك أجهزة تحفيز العضلات وأجهزة العلاج بالأشعة تحت الحمراء.

وفي ختام اليوم حضر الضيوف حفل عرض الفيلم الروائي "تقييف: النفط" لدى قصر حيدر علييف بمدينة نخجوان بتنظيم وزارة الثقافة النخجوانية.

يذكر أن الفيلم الروائي "تقييف: النفط" المنتج من طرف مركز باكو للإعلام يروي سيرة الحاج زين العابدين تقييف راعي الفنون العظيم وهو الجزء الأول من سلسلة الأفلام الروائية المنتجة من جانب المركز المشار إليه.