ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران محافظة أوردوباد النخجوانية – صور

نخجوان، 4 مايو، أذرتاج

وتعرفوا عن كثب على تراث هذه المنطقة التي تتمتع بتاريخ عريق وثقافة غنية ومناظر جغرافية فريدة.

وقامت ليلى علييفا وأرزو علييفا في إطار الزيارة أولاً بزيارة مزار "أصحاب الكهف" الذي يُعد من الأماكن الرمزية والروحية في نخجوان ويحمل أهمية دينية وتاريخية بالغة وقد تعرفتا هناك على موقع "دامجي خانه" وعلى مختلف الأماكن المقدسة الموجودة في محيط المزار فيما تبادلتا أحاديث ودية مع الأهالي القادمين للزيارة والتُقطت لهما صور تذكارية معهم.

ثم توجهتا إلى مدينة أوردوباد حيث اطلعتا على عدد من المعالم التاريخية والدينية والثقافية فكانت البداية بزيارة مسجد الجمعة الذي يُعد أحد الرموز البارزة للمدينة. ثم زارتا متحف "قيصرية" للتاريخ والمعرفة الإقليمية حيث اطلعتا على معروضات تُجسّد تراث أوردوباد التاريخي والثقافي والحِرَفي.

وتواصل السفر بزيارة عدد من المعالم الثقافية الواقعة في شارع سَرشَهَر وتعرفت ليلى علييفا وأرزو علييفا على "مسجد سَرشَهَر" الذي يتمتع بأهمية تاريخية.

وتفقد الضيوف بعد ذلك المنتجات المحلية الخاصة بأوردوباد والمعروضة في السوق العضوي الواقع في ساحة سَرشَهَر ومنها أنواع مختلفة من الحلويات الوطنية والمربيات والفواكه المجففة ومستخلصات النباتات والأعشاب الطبية والعسل ومنتجات النحل إضافة إلى "قايغاناق" (البَيْضُ المَقْلِيّ أو العُجَّة) أوردوباد الخاص والليمون الشهير المنسوب إلى أوردوباد. كما أُشير إلى شجرة الدلب القديمة التي تعود إلى قرون من الزمن وتقع في وسط الساحة كأحد الرموز التي تجسد وحدة الطبيعة والتاريخ في أوردوباد. تواصلت ليلى علييفا وأرزو علييفا خلال الجولة مع السكان المحليين والتقطن صوراً تذكارية معهم.

كما نزلت ليلى علييفا وأرزو علييفا ضيفتين على عائلة أكبروف في قرية وَنانْد التابعة لمحافظة أوردوباد حيث اطلعتا على المزرعة الزراعية الصغيرة التابعة للعائلة والمتخصصة في زراعة الليمون حيث تعرفتا ميدانياً على ليمون أوردوباد المزروع بعناية خاصة وعلى مراحل زراعته.