الأميرة المغربية تشارك بصفتها ضيفة شرف في مهرجان باكو الدولي للسجاد

باكو، 4 مايو، أذرتاج

شاركت الأميرة المغربية للا حسناء بصفتها ضيفة شرف في فعاليات مهرجان باكو الدولي للسجاد المنظم لدى ميدان قوشا قلعة بوابتي سوار المدينة القديمة إيتشري شهر.

وأحيطت الأميرة حسناء علما واسعا بالتقاليد الغنية لفن السجاد الأذربيجاني ونماذج السجاد القديمة والحديثة الخاصة بالمناطق المختلفة إضافة إلى مراحل عملية النسج. كما قامت بجولة في الأجنحة التي أُقيمت بمشاركة حرفيين محليين وأجانب وتعرّفت على نماذج متنوعة من الأعمال الحرفية المعروضة هناك.

كما اطّلعت الأميرة المغربية خلال الجولة التفقدية على مركز معالجة السجاد المُقام في موقع المهرجان وقد لفتت انتباه ضيفة الشرف المغربية بشكل خاص المراحل التي تلي إنتاج السجاد مثل حرق السطح والغسل والتجفيف. كما قُدمت لها معلومات حول المراحل الكاملة التي يمر بها السجاد من بداية التصنيع حتى المعالجة النهائية بما في ذلك فرز الصوف وتنظيفه تلوينه بالأصباغ الطبيعية وإعداد الخيوط ووضع النقوش وعملية النسج.

وتعرفت الأميرة حسناء على المعرض الرقمي "الزمن" الذي قدّمته إدارة محمية إيتشيري شهر التاريخية المعمارية الهندسية حيث قيل إن هذا العمل التركيبي المعروض في الهواء الطلق على الشاشة الرقمية الضوئية يجمع بين التقاليد الغنية ويُجسّد من خلال