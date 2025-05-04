ليلى علييفا تحضر حفل اختتام مهرجان اليوغا

باكو، 5 مايو، أذرتاج

أُقيم حفل اختتام مهرجان "ناين سينسِس فست" في القاعة الرئيسية لـ "سي بريز إيفينت هول" 4 مايو.

وشاركت في الحفل نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة مركز "ناين سينسِس" للفنون ورئيسة الاتحاد الأذربيجاني لليوغا ليلى علييفا.

و قدّم المغني جنكيز مصطفاييف برنامج "هيلينغ إيفنينغ" الذي تلاه عرض "إكستاتيك دانس" من قبل فريق "ڤيبروساوندلاب".

و تضمن المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من مئة فعالية شملت جلسات يوغا وتأمل وكذلك محاضرات في الطب التقليدي والعلاج بالفن إلى جانب عروض موسيقية ورقص.

وقد نُظم المهرجان بدعم من ليلى علييفا.