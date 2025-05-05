رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

فضولي، 6 مايو، أذرتاج

وصل رئيس وزراء بيلاروس ألكساندر تورتشين على هامش زيارته الرسمية البلد إلى محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

واستقبل رئيس الوزراء البيلاروسي تورتشين رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف على ارض مطار فضولي الدولي.

وأحيط الضيف الرفيع علما مفصلا بمطار فضولي الدولي وجاء فيها أن المطار جرى بناؤه خلال مدة قياسية لم تتجاوز عن 9 أشهر ودشن عام 2021م مع الإشارة إلى أن مطار فضولي لا يمثل اليوم عقدة النقل فقط بل وهو يرمز إلى الوصول والتنمية الشاملة بمنطقة قراباغ المحررة حيث أخذ مطار فضولي الدولي يتحول إلى مركز النقل واللوجستية الذي يلعب دوراً مهما في حياة المنطقة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ثم تعرف رئيس الوزراء البيلاروسي على أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل والإنشاء واسعة النطاق المنفذة من جانب أذربيجان في محافظة فضولي.