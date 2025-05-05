رئيس وزراء بيلاروس يصل الى أغدام

أغدام، 6 مايو، (أذرتاج)

وصل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس ألكسندر تورتشين الى أغدام المحررة من الاحتلال الارميني مختتما زيارته محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني.

أفادت وكالة أذرتاج أن برنامج الزيارة يتضمن التعرف على حديقة أغدام الصناعية ومشروع المدينة الزراعية التي سيتم تنفيذها في قرية قيزيل كنكرلي في المحافظة.

يذكر أن الوثائق الموقعة بين أذربيجان وبيلاروس في 3 أكتوبر من عام 2024 تنص على تطوير الإنتاج الزراعي في محافظة أغدام وتصميم مدينة زراعية في قرية قيزيل كنكرلي في المحافظة.