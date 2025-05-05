المدير العام لمصنع مينسك للسيارات: هناك آفاق جيدة للعمل مع الشركاء الأذربيجانيين

أغدام، 6 مايو، (أذرتاج)

قال فاليري فاليري إيفانكوفيتش إن مصنع مينسك للسيارات ناشط في سوق أذربيجان منذ الفترة الطويلة وتعتبر أذربيجان أحد شركائنا الاستراتيجيين في مجال تطوير وتوريد المعدات والأجهزة ونعمل في مجالات وأشكال مختلفة.

وأوضح إيفانكوفيتش المدير العام لمصنع مينسك للسيارات على هامش زيارته مدينة أغدام ضمن الوفد البيلاروسي تحت قيادة رئيس الوزراء ألكسندر تورتشين "إننا شاهدنا اليوم مصانع جديدة في المناطق التي أُعيد تطويرها حيث تُنفذ أعمال استثمارية نشطة وواسعة النطاق وهذا أمرٌ مُذهل للغاية" مُشيرًا إلى وجود آفاق واعدة جدًا للعمل مع شركاء أذربيجانيين.